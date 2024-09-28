Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Galatasaray-Kasımpaşa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi attı.
Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
Galatasaray'da Victor Osimhen ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşadı. Nijeryalı tedbir amaçlı ikinci yarı oyundan alındı.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa puanı 7'ye yükselterek 12. sırada yer aldı.