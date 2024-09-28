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RAMS Park'ta inanılmaz son: Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı |ÖZET

RAMS Park'ta inanılmaz son: Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile berabere kaldı |ÖZET

21:0228/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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RAMS Park'ta inanılmaz son.
RAMS Park'ta inanılmaz son.

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Galatasaray-Kasımpaşa maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.


Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı.


Galatasaray'ın gollerini 20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi attı.

Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti.


Galatasaray'da Victor Osimhen ilk yarının sonlarına doğru sakatlık yaşadı. Nijeryalı tedbir amaçlı ikinci yarı oyundan alındı.


Bu sonucun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray 19 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa puanı 7'ye yükselterek 12. sırada yer aldı.


GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU


GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Galatasaray - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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