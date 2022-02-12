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Galatasaray kazanmayı unuttu

Sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan da hüsranla ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım aynı zamanda ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Kayserispor maçı kaç kaç: Golleri kim attı?
Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Deplasman ekibinin golünü 69. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın golünü ise 85. dakikada Mostafa Mohamed attı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a, Kayserispor ise 35'e yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 14 karşılaşmada, sadece 1 maçta yüzü güldü. Galatasaray bu süreçte, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Domenec Torrent'in galibiyeti yok

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent, henüz galibiyet alamadı. İspanyol hoca, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 maçta, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte Galatasaray 6 gol attı, 11 gol yedi.

İlk yarıdan dakikalar

  • 8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • 10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 47. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, ceza alanı içinde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • 48. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 60. dakikada Boey'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu önünde bulan Kerem'in yerden şutunda kaleci Bilal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
  • 62. dakikada Babel'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Cicaldau'nun yerden şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
  • 64. dakikada Kerem'in sağ çaprazdan şık vuruşunda kaleci Bilal son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 69. dakikada Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek filelerle buluştu: 0-1
  • 74. dakikada Yukatel Kayserispor'un uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde alan Berkan İsmail'in vuruşu
  • 75. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında arka direkte Berkan İsmail topu altıpastaki Nelsson'a bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandın auta gitti.
  • 84. dakikada Kerem'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1
  • Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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