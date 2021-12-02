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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat yapıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzaladı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme yaptı.

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır.
  • 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.
  • Galatasaray’da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
  • Kerem Aktürkoğlu’nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."
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