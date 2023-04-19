Galatasaray kombine satışlarında rekor kırdı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 18 Nisan Salı günü başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde adet bazında rekor kırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kombine ve VIP koltuk yenileme döneminin ilk gününde, kulüp tarihindeki en yüksek ilgiyi gösterdi.





Dünya devleri arasında Galatasaray’ı tekrar seyretmek için şimdiden koltuğunu almak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.





Tarihi rekor kırıldı

Galatasaray, daha kapasiteli olan yeni stadına geçmesiyle birlikte daha yüksek seyirci sayılarına ulaştı. Son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke daha imza attı.





Haftalık satışlarında rekor

18 Nisan 2023’te gerçekleşen bir günlük adet satış rakamı, son 10 yıldaki haftalık satışlar baz alındığında 4 yılın haftalık adet satış rakamının üstünde yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl aldığı kombinelerin yüzde 10.89’unu ilk gün yeniledi.

Kaliteli kadrosu ve teknik direktörü Okan Buruk’un saha içi önderliğinde taraftarlarına bu sezon futbol şöleni yaşatan Galatasaray, yarattığı bu enerjinin karşılığını tribünde alıyor. Yıldızlarla dolu kadrosuyla önümüzdeki sezon Avrupa sahnesine rekabetçi şekilde dönmesi beklenen Galatasaray, taraftarını heyecanlandırıyor.

Büyük taraftarıyla daha güçlü olan Galatasaray, kısa sürede bu rakamların katlanmasını ve bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezon da dolu tribünler önünde taraftarlarına futbol ziyafeti vermeyi planlıyor.





Galatasaray sahasında kaybetmiyor

Bu sezon evinde hep dolu tribünlere karşı rakiplerini ağırlayan Galatasaray, seyircisi önünde oynadığı son 10 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’de iç sahada oynanan maçlarda en yüksek seyirci sayısına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig 2023-24 sezonunda da taraftarıyla unutulmaz zaferlere yürümeyi hedefliyor.















