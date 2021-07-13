Fatih Terim onay verdi, Galatasaray yıldız oyuncu için PSG ile anlaştı

Gelecek sezonun hazırlıklarına teknik direktör Fatih Terim önderliğinde devam eden Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol bek bölgesi için oyuncu arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, PSG forması forması giyen Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Kurzawa'yı ikna etmeye çalışıyor

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, 28 yaşındaki Fransız oyuncu için PSG ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı takım satın alma opsiyonlu kiralık teklifini masaya koyarken, görüşmelerin hala devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca haberde, henüz Layvin Kurzawa'nın PSG'den ayrılmak istemediği ve Galatasaray'ın oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

25 milyon euroya satın alınmıştı

27 Ağustos 2015 tarihinde Monaco'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kurzawa'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon PSG formasıyla 27 karşılaşmada görev alan Fransız oyuncu, 1 gol ve 2 asistle oynadı.

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Layvin Kurzawa'nın güncel bonservis değeri 12 milyon euro