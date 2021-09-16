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Galatasaray-Lazio maçında Vedat Muriç'i şoke eden anlar

Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı karşılaşmada eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç oyuna sonradan dahil oldu. Kosovalı futbolcu mücadelede topu ayağına her alışında ıslıklandı.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray-Lazio maçında Vedat Muriçi şoke eden anlar
Vedat Muriç, Galatasaray maçında taraftarların tepkisini çekti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı.

Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yedek başladığı müsabakada 56. dakikada Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi oyun girerken ve her top geldiğine Kosovalı futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

  • Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olmuştu. Bir sezon öncesinde Galatasaray'a transfer olacağı konuşulurken sarı lacivertlilere imza atan Kosovalı futbolcu o dönem sarı kırmızılı taraftarlardan büyük tepki görmüştü.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Muslera, Vedat Muriç'in yanına gitti ve ikili bir süre sohbet etti. Muriç, soyunma odasına giderken Muslera'nın formasını aldı.

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