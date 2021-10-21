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Avrupa'da lider Galatasaray: Moskova'da 3 puan tiki-taka ile geldi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Genç yıldızın attığı gol öncesinde yapılan paslaşmalar sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray bu galibiyetle birlikte gruptaki puanını 7'ye çıkarttı ve liderliğini perçinledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti ve golleri izle: Kerem Aktürkoğlu gol izle
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 82'nci Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken grup liderliğini de sürdürdü.

16'ncı dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e dışarı gitti.

38'inci dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

54'üncü dakikada Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun aşırttığı topu Nelsson tamamlamak istedi, kaleci Guilherme gole izin vermedi.

81'inci dakikada Morutan'ın çizgiden ceza sahası içerisine çevirdiği topta Kerem'in vuruşunda kaleci Guilherme gole izin vermedi.

GOL!

  • 82'nci dakikada Galatasaray öne geçiyor. Morutan'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in yerden plasesi ağlarla buluştu:0-1

89'uncu dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası içinde Kerem'in kaleye gönderdiği topta kaleci Guilherme yine gole izin vermedi.

Mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar

  • UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
  • Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.
  • Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.
  • Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz ikinci kez ilk 11'de

  • Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı. Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.
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