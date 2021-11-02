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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

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