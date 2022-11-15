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Icardi'nin dönüşü yıldızlara bağlı

Galatasaray Kulübü, kiralık olarak renklerine bağladığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak için fırsat kolluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Mauro Icardinin bonservisini alacak mı?
Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gol attı.

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin geleceğinin PSG'nin yıldızlarına bağlı olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı formayla son 4 maçta 4 gol 3 asistlik müthiş bir performans sergileyen Arjantinli oyuncunun ancak PSG'nin forvet hattında yer açılması halinde Fransa'ya geri döneceği, aksi takdirde kariyerine başka bir takımda devam edeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Paris ekibinin kadrosunun forvet hattında Mbappe, Neymar ve Messi gibi yıldızlar bulunuyor.

Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray ise pusuya yattı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir fırsat doğması durumunda Fransız ekibiyle masaya oturup Arjantinli yıldızın tapusunu almaya çalışacak.

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