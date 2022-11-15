Icardi'nin dönüşü yıldızlara bağlı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin geleceğinin PSG'nin yıldızlarına bağlı olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı formayla son 4 maçta 4 gol 3 asistlik müthiş bir performans sergileyen Arjantinli oyuncunun ancak PSG'nin forvet hattında yer açılması halinde Fransa'ya geri döneceği, aksi takdirde kariyerine başka bir takımda devam edeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.
Paris ekibinin kadrosunun forvet hattında Mbappe, Neymar ve Messi gibi yıldızlar bulunuyor.
Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray ise pusuya yattı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir fırsat doğması durumunda Fransız ekibiyle masaya oturup Arjantinli yıldızın tapusunu almaya çalışacak.
Mauro Emanuel Icardi Rivero pic.twitter.com/ld9XXAjGhU
Mauro Emanuel Icardi Rivero pic.twitter.com/ld9XXAjGhU— SPOR (@yenisafakspor) November 5, 2022