Galatasaray maziyi arıyor

Galatasaray, bu sezon sergilediği futbolla taraftarlarını üzdü. Sezonun 36 haftası geride kalırken, 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, hanesine 48 puan yazdırabildi.
En kötü performans
Bu sezon, son 11 yılın en kötü performansı olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, daha önce 2010-2011 sezonunda 46 puan toplamıştı. O sezon ligde 34 maç yapıldığı göz önüne alındığında maç başına puan ortalamasında da 2010-2011 sezonunun gerisinde kalındı.
- Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki maç başına puan ortalaması 1.33 olarak gerçekleşirken, 2010-2011’de ise 1.35 olmuştu. Başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının teknik direktör Domenec Torrent’e dönerken, İspanyol çalıştırıcının son yaptığı açıklamalar ise kafaları karıştırdı.