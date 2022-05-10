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Galatasaray maziyi arıyor

Süper Lig’de bu sezon aradığını bulamayan sarı-kırmızılı takım, 36 haftada 48 puan topladı. Son 11 yılın en kötü performansına imza atan Aslan, en son 2010-2011 sezonunda 46 puan toplamıştı. Galatasaray, bu sezon ise maç başına 1.33 puan ortalaması yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray maziyi arıyor
Galatasaray ligde 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu sezon sergilediği futbolla taraftarlarını üzdü. Sezonun 36 haftası geride kalırken, 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, hanesine 48 puan yazdırabildi.

En kötü performans

Bu sezon, son 11 yılın en kötü performansı olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, daha önce 2010-2011 sezonunda 46 puan toplamıştı. O sezon ligde 34 maç yapıldığı göz önüne alındığında maç başına puan ortalamasında da 2010-2011 sezonunun gerisinde kalındı.

  • Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki maç başına puan ortalaması 1.33 olarak gerçekleşirken, 2010-2011’de ise 1.35 olmuştu. Başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının teknik direktör Domenec Torrent’e dönerken, İspanyol çalıştırıcının son yaptığı açıklamalar ise kafaları karıştırdı.
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