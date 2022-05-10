Galatasaray maziyi arıyor Süper Lig’de bu sezon aradığını bulamayan sarı-kırmızılı takım, 36 haftada 48 puan topladı. Son 11 yılın en kötü performansına imza atan Aslan, en son 2010-2011 sezonunda 46 puan toplamıştı. Galatasaray, bu sezon ise maç başına 1.33 puan ortalaması yaptı.

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