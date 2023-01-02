Galatasaray'da hedef Rashica

Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica.

Galatasaray yönetimi, Kosovalı futbolcunun bonservisini ocak ayında alabilmek için girişimlere başlama kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran Norvvich City ile pazarlığı 3 milyon eurodan açacağı, İngiliz kulübünün yanıtına göre 5 milyon euroya kadar çıkılacağı öğrenildi.

Yönetimin İngiliz ekibiyle ilk teması yüz yüze görüşmek için de randevu talebinde bulunulacağı belirlendi.

Bonservis ücreti kiralık oyunculardan

Galatasaray'da sezon başında fazla şans bulamayan Milot Rashica, sonraki haftalarda ise gösterdiği başarılı performansla beğeni topladı. Son 6 lig maçına 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol pası vermeyi başardı.

REKLAM

Yeni transferler için kaynak arayışını da sürdüren Galatasaray, kiralık olarak gönderdiği futbolcularından da önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Mustafa Muhammed veya Morutan'ın satılması durumunda, elde edilecek bedelin bir kısmının Rashica'nın bonservisinin alınması için kullanılacağı ifade ediliyor.

SPOR Rashica idolünü açıkladı: Çocukluğumdan beri onu izliyorum



