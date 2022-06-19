Galatasaray Okan Buruk ile prensipte anlaştı

Galatasaray'da süren teknik direktör belirsizliğinde sona gelindi. Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk ile prensipte anlaştı.

Resmi açıklamanın pazartesi yapılması bekleniyor

Yönetim, yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

"Süre kaybını telafi edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Özbek, “Biz seçileli 1 hafta oldu. Çalışmalarımız önceden devam ediyordu. Önümüzdeki hafta meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun. Seçimin 11 Haziran’a denk gelmesi nedeniyle süre kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun çalışma içindeyiz. Teknik direktör konusu önümüzdeki hafta belli olur. Cumhuriyetin 100. yılında en iyi neticeleri almak üzere yoğun çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var. Camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak” ifadelerini kullandı.

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Tüm yetki Özbek ve Timur'da

Galatasaray’da, Sportif A.Ş genel kurulu önümüzdeki hafta yapılacak. Ardından sarı-kırmızılılarda futbolda tüm kontrol, Sportif A.Ş.’de belirlenecek isimlerde olacak. Yönetim, bu süreçte zaman kaybetmeme adına futboldaki tüm yetkiyi başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Erden Timur’a bıraktı. Sarı-kırmızılı takımın şu ana kadar ilerleyen süreçteki tüm hamlelerini bu iki ismin gerçekleştirdiği kaydedildi.

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