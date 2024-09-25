UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz lig etabına galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-PAOK maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar yeni formatta düzenlenen lig etabına galibiyetle başlamak istiyor.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Hernandez düdük çalacak.
Cezalı Fernando Muslera, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve listeye yazılmayan Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.
Yunan ekibinde ise Murg, Gomez, Samatta, Lovren ve Vieirinha statü gereği forma şansı bulamazken Brandon Thomas, Tsiftsis ve Zivkovic sakatlığı nedeniyle bu maçta yok.
GALATASARAY - PAOK MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.
PAOK: Kotarski, Sastre, Colley, Kedziora, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Tissoudali.