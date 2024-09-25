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Galatasaray - PAOK | Canlı izle - Canlı sonuç

Galatasaray - PAOK | Canlı izle - Canlı sonuç

18:1925/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray üç puan için sahada.
Galatasaray üç puan için sahada.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında PAOK ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz lig etabına galibiyetle başlamak istiyor. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray-PAOK maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u konuk edecek.


Sarı-kırmızılılar yeni formatta düzenlenen lig etabına galibiyetle başlamak istiyor.


RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Hernandez düdük çalacak.


Cezalı Fernando Muslera, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve listeye yazılmayan Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.


Yunan ekibinde ise Murg, Gomez, Samatta, Lovren ve Vieirinha statü gereği forma şansı bulamazken Brandon Thomas, Tsiftsis ve Zivkovic sakatlığı nedeniyle bu maçta yok.


GALATASARAY - PAOK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.

PAOK: Kotarski, Sastre, Colley, Kedziora, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Tissoudali.


GALATASARAY - PAOK CANLI İZLE

Galatasaray - PAOK maçını canlı izlemek için


GALATASARAY - PAOK CANLI SKOR


AVRUPA LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI



#Galatasaray
#PAOK
#UEFA Avrupa Ligi

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