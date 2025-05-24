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Galatasaray play-in etabında Onvo Büyükçekmece'yi yendi

Galatasaray play-in etabında Onvo Büyükçekmece'yi yendi

18:2524/05/2025, Cumartesi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-in maçında Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Roberts Blumbergs (sağ 2) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Yesukan Onar (14) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-in maçında Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Roberts Blumbergs (sağ 2) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Yesukan Onar (14) mücadele etti.

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti.

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti.


Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı.


Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.



#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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#Onvo Büyükçekmece Basketbol
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