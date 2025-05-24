Galatasaray play-in etabında Onvo Büyükçekmece'yi yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-in maçında Galatasaray ile Onvo Büyükçekmece Basketbol takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Roberts Blumbergs (sağ 2) ile Onvo Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Yesukan Onar (14) mücadele etti.