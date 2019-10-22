Galatasaray-Real Madrid: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerek sahadan puansız ayrıldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Younes Belhanda'nın ara pasında karşı karşıya kalan Florin Andone, topu rakip kaleci Thibaut Courtois'nın üzerine nişanladı.

11. dakikada Jean Michael Seri'nin kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Florin Andone rakip kaleye sert ve düzgün bir vuruş gönderdi, Thibaut Courtois topu güçlükle kornere çeldi.

GOL!

18. dakikada Karim Benzema ile pas alışverişlerinin akabinde sol taraftan rakip ceza sahasına giren Eden Hazard topu içeriye çevirdi, Toni Kroos iyi bir kontrolün ardından çerçeveyi gördü ve vuruşunu yaptı. Top Jean Michael Seri'ye de temas ederek ağlarla buluştu ve konuk ekip bu golle öne geçti.

23. dakikada Yuto Nagatomo sağ ayağıyla sol kanattan ortaladı, yükselen Florin Andone'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

38. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Younes Belhanda, istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Thibaut Courtois'da kaldı.

65. dakikada Fernando Muslera'yı çalımlayan Eden Hazard, kale boş olmasına rağmen topu direğe nişanladı.

84. dakikada kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştırdığı topu tekrar içeriye kesen Ömer Bayramın ortasına Steven Nzonzi yükseldi, Fransız oyuncunun kafa vuruşu direğin üzerinden auta gitti.

87. dakikada Emre Mor'un kullandığı köşe vuruşunda Christian Luyindama kafayı vurdu ancak top rakip savunmaya da temas ederek dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar 1-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.