​Galatasaray Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın kaderini belirleyecek

Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Bu mücadele hem temsilcimiz için hem de Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane için kritik bir öneme sahip.
Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Real Madrid'i yenmesi durumunda teknik direktör Zidane ile yollar ayrılacak ve gündemde boşalan koltuk için iki isim var: Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri.
- La Liga'da oynanılan son maçta deplasmanda Mallorca'ya 1-0 kaybeden Real Madrid, Barcelona'nın Eibar'ı 3-0 ile geçmesinden sonra ligde ikinci sıraya düştü.
Şampiyonlar Ligi'nde son sırada
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid, A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
İlk maçta PSG'ye deplasmanda 3-0 kaybeden Real Madrid, ikinci maçta sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı.
'Zidane için ölümcül olabilir'
Madrid merkezli El Mundo'da da yer alan haberde; "Real Madrid'te salı günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi maksimum derecede bir endişe var. Madrid eğer Galatasaray'a kaybederse, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği tehlikeye girecek ve Fransız teknik adam için bu durum ölümcül olabilir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca haberde Zinedine Zidane ile yolların ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri isimleri ön plana çıkıyor.
📌 Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı.
❌Luka Modric
❌Gareth Bale
❌Lucas Vazquez pic.twitter.com/3EiWer5q4P
📌 Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı.
- Zidane'dan Galatasaray açıklaması
- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Zidane, “Galatasaray’a karşı kazanmak zorundayız. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Mallorca maçını unutarak İstanbul’u düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Avrupa'da transfere en çok para harcayan ilk üç kulüp olan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in transfer giderleri toplamda 800 milyon euroyu geçti.
📌Joao Felix- 126 milyon euro
📌Antoine Griezmann- 120 milyon euro
📌Eden Hazard- 100 milyon eurohttps://t.co/tAATR0WRDV
Avrupa'da transfere en çok para harcayan ilk üç kulüp olan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in transfer giderleri toplamda 800 milyon euroyu geçti.
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