​Galatasaray Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın kaderini belirleyecek

Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Bu mücadele hem temsilcimiz için hem de Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane için kritik bir öneme sahip.

Foot Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların Real Madrid'i yenmesi durumunda teknik direktör Zidane ile yollar ayrılacak ve gündemde boşalan koltuk için iki isim var: Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri.

La Liga'da oynanılan son maçta deplasmanda Mallorca'ya 1-0 kaybeden Real Madrid, Barcelona'nın Eibar'ı 3-0 ile geçmesinden sonra ligde ikinci sıraya düştü.





Şampiyonlar Ligi'nde son sırada

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid, A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

İlk maçta PSG'ye deplasmanda 3-0 kaybeden Real Madrid, ikinci maçta sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:Galatasaray-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Galatasaray'da Falcao yine yokSarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.Galeri: Galatasaray'da Falcao ne zaman sahalara dönecek?Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde;Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N'Zonzi, Seri, Babel, Belhanda, Feghouli, Andone.Real Madrid'de 6 eksikİspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.📌 Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı.❌Luka Modric❌Gareth Bale❌Lucas Vazquez pic.twitter.com/3EiWer5q4P— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2019 Club Brugge, PSG'yi ağırlayacakA Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak.Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika'daki Jan Breydelstadion'da oynanacak.

'Zidane için ölümcül olabilir'

Madrid merkezli El Mundo'da da yer alan haberde; "Real Madrid'te salı günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi maksimum derecede bir endişe var. Madrid eğer Galatasaray'a kaybederse, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği tehlikeye girecek ve Fransız teknik adam için bu durum ölümcül olabilir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca haberde Zinedine Zidane ile yolların ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri isimleri ön plana çıkıyor.

📌 Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı.



❌Luka Modric

❌Gareth Bale

❌Lucas Vazquez pic.twitter.com/3EiWer5q4P — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 20, 2019

Zidane'dan Galatasaray açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Zidane, “Galatasaray’a karşı kazanmak zorundayız. Onlara karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Mallorca maçını unutarak İstanbul’u düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.