Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.