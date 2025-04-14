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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

10:0814/04/2025, Pazartesi
AA
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Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda mağlup etmişti.
Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda mağlup etmişti.

Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Çekya'nın ERA Nymburk ekibini ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.


Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda ikinci olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi ise doğrudan son 16 turuna yükseldi.


Play-inn'de Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda ise J Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. ERA Nymburk ise L Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı oldu.


İki galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı eşleşmede Galatasaray, ilk maçta rakibini deplasmanda 106-80 mağlup etti.


Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde yarın oynayacağı maçı da kazanarak ligde son 4 takım arasına kalmaya çalışacak.


ERA Nymburk'un kazanması halinde ise serinin son maçı 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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