Galatasaray şampiyonluk için sahada

Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.





Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.





Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.













EVİNDE YENİLMEZ ARMADA

En son evinde geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, RAMS Park'ta son 16 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan da galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Marttaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı kırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.





EKSİK OYUNCU BULUNMUYOR

Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor maçını kazanarak Türkiye Kupası'nı alan kadrodan sadece bir ismi değiştireceği tahmin ediliyor. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine Fernando Muslera'ya eldivenleri teslim edecek. San-kırmızılı kulübe 1 puan yetmesine rağmen galibiyet üzerine plan yapılıyor.



















