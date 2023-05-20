Galatasaray-Sivasspor
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray kendi evinde Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.
Galatasaray'ın gollerini 13 ve 63.dakikalarda Icardi attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 79'a çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Ankaragücü'ne konuk olurken, Sivasspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
Galatasaray-Sivasspor maç özeti
13. dakikada Kerem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışından Rashica’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0