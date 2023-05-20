|
Spor

ÖZET | Galatasaray-Sivasspor: 2-0

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Galatasaray-Sivasspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:55 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray-Sivasspor

Galatasaray-Sivasspor

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray kendi evinde Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ederse Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray'ın gollerini 13 ve 63.dakikalarda Icardi attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 79'a çıkartırken, Sivasspor 37 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Ankaragücü'ne konuk olurken, Sivasspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Sivasspor maç özeti

13. dakikada Kerem’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Icardi’nin kaleye sokulup, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

30. dakikada ceza sahası dışından Rashica’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

37. dakikada Alaaddin Okumuş, kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Appindangoye’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


#Süper Lig
#Galatasaray
#Sivasspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aydın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı