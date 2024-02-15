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Galatasaray - Sparta Prag | canlı skor - canlı sonuç

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Sparta Prag'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar galip gelerek rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Galatasaray - Sparta Prag maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:36 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - Sparta Prag
Galatasaray - Sparta Prag

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.


Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.


Zorlu karşılaşmayı hakem İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.


GALATASARAY - SPARTA PRAG İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta.


GALATASARAY - SPARTA PRAG CANLI ANLATIM

#Galatasaray
#Sparta Prag
#Avrupa Ligi
1 saat önce
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