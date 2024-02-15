Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.
Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmayı hakem İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.
GALATASARAY - SPARTA PRAG İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta.