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Galatasaray-St. Johnstone | CANLI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçında İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-St. Johnstone | CANLI
Galatasaray-St. Johnstone

Galatasaray ile St Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına, Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Galatasaray'ın 11'i;

  • Muslera, Boye, Luyindama, Marcao, Van Anholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Babel, Kerem, Mohamed.

St. Johnstone'un 11'i;

  • Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.
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