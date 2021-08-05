Galatasaray-St. Johnstone | CANLI

Galatasaray ile St Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına, Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
Galatasaray'ın 11'i;
- Muslera, Boye, Luyindama, Marcao, Van Anholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Taylan Antalyalı, Babel, Kerem, Mohamed.
St. Johnstone'un 11'i;
- Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.