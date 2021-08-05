Galatasaray-St. Johnstone | CANLI

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Ankara'da kaybolan Şirin 16 saat sonra bulundu

Ankara'da, bahçedeki kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu (26), 16 saat sonra parkta bulundu. Kızıyla emniyetteki işlemlerin ardından eve dönen Türkan Erbil, "Kızımız çok iyi, evimize geldik. Çok mutluyuz. Kaçırılma gibi bir durum yok" dedi