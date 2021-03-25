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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 2 maç men cezası verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcı antrenörü Ümit Davala’ya 2 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi İHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terime 2 maç men cezası verildi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

PFDK kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı kararlarda Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2 maç ceza verdi.

PFDK'nın açıklaması şöyle;

"Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim’in, 19.03.2021 tarihinde oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ümit Davala’nın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

  • Fatih Terim ve Ümit Davala, Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımın başında yer alamayacak.

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