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Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşınca takımdan gönderildi

Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından Egehan Has’ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşınca takımdan gönderildi
Egehan Has'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has’ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Eskişehirspor'umuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Galatasaraylı taraftarlardan destek mesajları

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.

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Egehan HAS (@egehan_has)'in paylaştığı bir gönderi

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