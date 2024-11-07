UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Zorlu mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor. Galatasaray - Tottenham maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor.
Galatasaray, 6. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasından attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa'da çıktığı 4. maçında 4. golünü attı.
Tottenham, 18. dakikada Lankshear'in ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar, 32 ve 39.dakikada Victor Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.
Victor Osimhen'in 2. golü:
GALATASARAY - TOTTENHAM CANLI İZLE
GALATASARAY - TOTTENHAM CANLI SKOR
Isınma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formasıyla 100. maçına çıkacak olan Belçikalı orta saha oyuncusu Dries Mertens’e plaket hediye etti.
Başlama vuruşundan önce geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.