Galatasaray 3-2 Tottenham

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 31. 39 .dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 31. 39 .dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Tottenham, 18. dakikada Lankshear'in ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar, 32 ve 39.dakikada Victor Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
Victor Osimhen'in 2. golü:
Konuk ekip, 69. dakikada Solanke'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.