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Galatasaray 3-2 Tottenham

Galatasaray 3-2 Tottenham

19:007/11/2024, Perşembe
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 31. 39 .dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yunus Akgün, 31. 39 .dakikada Victor Osimhen kaydetti.



Tottenham, 18. dakikada Lankshear'in ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.



Sarı-kırmızılılar, 32 ve 39.dakikada Victor Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



Victor Osimhen'in 2. golü:


Konuk ekip, 69. dakikada Solanke'nin attığı golle farkı 1'e indirdi.


GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇ SONUCU


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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