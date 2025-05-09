Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Trabzon'a bir eksikle gitti

Galatasaray Trabzon'a bir eksikle gitti

17:159/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını yeni atlatan Eren Elmalı kafilede yer alırken, bir futbolcu Trabzon'a götürülmedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kamp kadrosu belli oldu.


Galatasaray Trabzon'a tek eksikle gitti

Sarı-kırmızıların Danimarkalı genç futbolcusu Elias Jelert kafilede bulunmuyor. Sakatlığını yeni atlatan Eren Elmalı takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve kafilede yer aldı.


İşte Galatasaray'ın Trabzonspor maç kadrosu:
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anneler günü yaklaşıyor! Anneye ne hediye alınır? Anneler günü için alınabilecek en çok tercih edilen hediye fikirleri 2025