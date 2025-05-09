Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını yeni atlatan Eren Elmalı kafilede yer alırken, bir futbolcu Trabzon'a götürülmedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızıların Danimarkalı genç futbolcusu Elias Jelert kafilede bulunmuyor. Sakatlığını yeni atlatan Eren Elmalı takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve kafilede yer aldı.