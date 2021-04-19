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Spor Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Mete Kalkavan

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Yarın

  • 16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
  • 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
  • 19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba

  • 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

  • 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa
  • 19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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