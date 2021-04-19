Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Yarın
- 16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
- 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
- 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya
- 19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
- 19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba
- 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
- 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
- 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa
- 19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu