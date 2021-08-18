GZT Giresunspor maçı sonrasında Galatasaray'da ayrılık: Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da GZT Giresunspor ile oynanan maçtan sonra takımda bir ayrılık yaşandı. Yaz transfer döneminde sözleşmesi uzatılan futbolculardan Emre Taşdemir, Fatih Terim'in onayıyla GZT Giresunspor'a verildi.

Sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyecek olan Emre Taşdemir'in maaşının büyük bir kısmını da Karadeniz ekibi ödeyecek.

Galatasaray'da Ömer Bayram ile birlikte sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, Van Aanholt'un transferi sonrasında sol bekte üçüncü tercih durumuna düşmüştü.



