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GZT Giresunspor maçı sonrasında Galatasaray'da ayrılık: Fatih Terim onay verdi

Galatasaray'da GZT Giresunspor ile oynanan karşılaşma sonrasında takımda ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp lig maçı için gittiği Giresun deplasmanında Giresunspor yöneticileriyle transfer masasına oturdu ve Fatih Terim'in onayıyla takımda bir isimle yollar ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray transfer haberleri: GZT Giresunspor maçı sonrasında ayrılık
Fatih Terim

Galatasaray'da GZT Giresunspor ile oynanan maçtan sonra takımda bir ayrılık yaşandı. Yaz transfer döneminde sözleşmesi uzatılan futbolculardan Emre Taşdemir, Fatih Terim'in onayıyla GZT Giresunspor'a verildi.

Sezon sonuna kadar GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyecek olan Emre Taşdemir'in maaşının büyük bir kısmını da Karadeniz ekibi ödeyecek.

  • Galatasaray'da Ömer Bayram ile birlikte sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, Van Aanholt'un transferi sonrasında sol bekte üçüncü tercih durumuna düşmüştü.


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