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Spor

Galatasaray tribünleri şehit Duabey Onur Öztürkmen'i unutmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, bir yıl önce bugün Irak'ta teröristlerle girdiği çatışma sonucunda şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için pankart açıldı. Ayrıca maçtan önce 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yapıldı.

Haber Merkezi
19:16 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray tribününlerinin hazırlamış olduğu pankart ve şehidimiz

Galatasaray tribününlerinin hazırlamış olduğu pankart ve şehidimiz

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig yeniden başladı. Süper Lig'in 13. haftasında da Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele öncesinde açılan bir pankartla birlikte sarı kırmızılı taraftarlar, şehit Duabey Onur Öztürkmen'i unutmadı.


25 Kasım 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Öztürkmen için, adının yazıldığı bir pankart açıldı. Ayrıca yine karşılaşma öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yapıldı.


‘Arkadaşlarım beni yalnız bırakmasın’

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyetini içeren video sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti. Vasiyetinde, “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim” ifadelerin kullanmıştı.




#Galatasaray
#Duabey Onur Öztürkmen
#Alanyaspor
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