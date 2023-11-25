Galatasaray tribünleri şehit Duabey Onur Öztürkmen'i unutmadı

25 Kasım 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Öztürkmen için, adının yazıldığı bir pankart açıldı. Ayrıca yine karşılaşma öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yapıldı.

Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyetini içeren video sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti. Vasiyetinde, “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim” ifadelerin kullanmıştı.