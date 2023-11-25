Galatasaray tribünleri şehit Duabey Onur Öztürkmen'i unutmadı

Galatasaray tribününlerinin hazırlamış olduğu pankart ve şehidimiz
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig yeniden başladı. Süper Lig'in 13. haftasında da Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele öncesinde açılan bir pankartla birlikte sarı kırmızılı taraftarlar, şehit Duabey Onur Öztürkmen'i unutmadı.
25 Kasım 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Öztürkmen için, adının yazıldığı bir pankart açıldı. Ayrıca yine karşılaşma öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yapıldı.
Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyetini içeren video sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti. Vasiyetinde, “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim” ifadelerin kullanmıştı.