Spor Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi Önce oyundan çıktı sonra geri çağırdılar
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Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Önce oyundan çıktı sonra geri çağırdılar

Galatasaray'ın Aslantepe'de oynadığı hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 yenildi. Taraftarların sonuca tepki gösterdiği karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Önce oyundan çıktı sonra geri çağırdılar
Berk Balaban - Galatasaray

Galatasaray'ın Tuzlaspor 6-2 yenildiği karşılaşmada dikkat çekici bir olay yaşandı.

Domenec Torrent'in ilk 11 başlattığı Berk Balaban yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Oyuna sonradan dahil olan Fatih Öztürk yaşadığı baş dönmesi sonrasında oyuna devam edemedi. İsmail Çipe'nin sakat olması nedeniyle teknik heyet Tuzlaspor'un onayı ve hakemlerin izniyle oyundan çıkarttığı Berk Balaban'ı tekrar sahaya dahil etti.

  • Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yaşanan istikrarsızlık Tuzlaspor maçında yaşanan bu sürecin ardından tepkilerin de artmasına neden oldu.
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