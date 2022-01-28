Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Oyundan çıkarıldı sonra geri çağırdılar

Galatasaray'ın Tuzlaspor 6-2 yenildiği karşılaşmada dikkat çekici bir olay yaşandı.
Domenec Torrent'in ilk 11 başlattığı Berk Balaban yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Oyuna sonradan dahil olan Fatih Öztürk yaşadığı baş dönmesi sonrasında oyuna devam edemedi. İsmail Çipe'nin sakat olması nedeniyle teknik heyet Tuzlaspor'un onayı ve hakemlerin izniyle oyundan çıkarttığı Berk Balaban'ı tekrar sahaya dahil etti.
- Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yaşanan istikrarsızlık Tuzlaspor maçında yaşanan bu sürecin ardından tepkilerin de artmasına neden oldu.
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti!
🏟 4 maç
❌ 4 yenilgi
⚽️ Atılan gol: 6
⚽️ Yenilen gol: 15 pic.twitter.com/SB5YZ4QajJ
Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 maçta kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar bu maçların hepsini kaybetti!