Spor Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi Oyundan çıkarıldı sonra geri çağırdılar
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Oyundan çıkarıldı sonra geri çağırdılar

Galatasaray'ın Aslantepe'de oynadığı hazırlık maçında Tuzlaspor'a 6-2 yenildi. Taraftarların sonuca tepki gösterdiği karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Tuzlaspor maçında kaleci krizi: Oyundan çıkarıldı sonra geri çağırdılar
Berk Balaban - Galatasaray

Galatasaray'ın Tuzlaspor 6-2 yenildiği karşılaşmada dikkat çekici bir olay yaşandı.

Domenec Torrent'in ilk 11 başlattığı Berk Balaban yerini Fatih Öztürk'e bıraktı. Oyuna sonradan dahil olan Fatih Öztürk yaşadığı baş dönmesi sonrasında oyuna devam edemedi. İsmail Çipe'nin sakat olması nedeniyle teknik heyet Tuzlaspor'un onayı ve hakemlerin izniyle oyundan çıkarttığı Berk Balaban'ı tekrar sahaya dahil etti.

  • Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yaşanan istikrarsızlık Tuzlaspor maçında yaşanan bu sürecin ardından tepkilerin de artmasına neden oldu.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
Asiyeden güzel haber

Asiye'den güzel haber

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.
Hurda araçlar için harekete geçildi

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

Meteorolojiden<br> sevindirici haber

Meteorolojiden
sevindirici haber

Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.

Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı: Muhteşem bir mescid
Başkan Özlü'den Kılıçdaroğlu'na klipli cevap

Başkan Özlü'den Kılıçdaroğlu'na klipli cevap

​Sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.