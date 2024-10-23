Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 17.30'da RAMS Park'ta İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.





Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci haftada da konuk olduğu Letonya takımı RFS ile 2-2 berabere kaldı. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-2 kaybederken, ikinci haftada ise Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.





Fernando Muslera cezalı Ismail Jakobs sakat





Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Elfsborg müsabakasında kırmızı kart cezasından dolayı olmayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA'dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ve RFS maçlarında yer almadı. Uruguaylı file bekçisinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs da sakatlığından dolayı kadroda olmayacak.





Matej Jug düdük çalacak





Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihael Antic olacak. VAR'da Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic görev yapacak.





GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI CANLI ANLATIMI



