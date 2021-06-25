Galatasaray ve Benfica arasında dikkat çeken iş birliği görüşmesi

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Benfica ile iş birliği anlaşması yapmak istiyor. Sarı kırmızılı kulübün yeni yönetimi Fatih Terim'in Rui Costa ile olan yakın ilişkilerinden faydalanarak Portekiz ekibiyle transfer dayanışması yapmayı planlanıyor.
Gedson Fernandes ve Florentino Luís transferlerini bitirmek isteyen Galatasaraylı idareciler, Tottenham'da oynatılmayan ve ilginin azaldığı Fernandes'in kiralandıktan sonra hangi noktaya geldiğini örnek göstererek Benfica'dan istediği kiralık oyuncular için öncelik istedi.
- Galatasaray'ın Benfica ile yaptığı bu görüşmelerden sonuç alması halinde Portekiz ekibi, anlaşma sağlanan futbolcuları kiralık olarak sarı kırmızılılara gönderecek. Sergilenen performansların ardından futbolcular transfer yaparsa Galatasaray küçük miktarlar olsa da komisyon geliri elde edecek.