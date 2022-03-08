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Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşinde

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Inter'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino için teklif yaptığı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oyuncunun peşinde
Vecino'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Matias Vecino, İtalyan ekibinden ayrılıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yeni mukavele yapılmayacağı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun yeni sezondaki adresinin Türkiye olabileceği kaydedildi.

İspanyol basını, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuya teklif yaptığını yazdı.

Bonservisi bedeli ödenmeyecek oyuncu için yapılan teklifin, menajer artı imza parası olmak üzere 3 milyon euro civarında olduğu ifade edildi.

Matias Vecino'nun transferi için henüz net kararını vermediği aktarıldı.


  • 2017 yazında 24 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer olan Matias Vecino, İtalyan ekibiyle çıktığı 124 maçta 13 gol atarken, 7 de asist kaydetti.

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