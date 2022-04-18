Galatasaray-Yeni Malatyaspor | Canlı

Dünya

BM: Ukrayna'dan 4 milyon 934 bin kişi komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'da en az 2 bin 72 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 818'inin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 934 bin 415 kişi kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.