Galatasaray-Yeni Malatyaspor | Canlı

Süper Lig'de 33 haftanın kapanış maçı Galatasaray ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Ligde geride kalan 32 haftada 41 puan toplayan sarı-kırmızılılar sahasında 20 puanla ligin dibinde yer alan Malatya ekibini konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz.
Galatasaray'ın 11'i:
Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil.
Yeni Malatyaspor'un 11'i:
Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko