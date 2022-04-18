Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Galatasaray-Yeni Malatyaspor | Canlı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray-Yeni Malatyaspor | Canlı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ve Yeni Malatyaspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Yeni Malatyaspor | Canlı
Galatasaray-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 33 haftanın kapanış maçı Galatasaray ve Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Ligde geride kalan 32 haftada 41 puan toplayan sarı-kırmızılılar sahasında 20 puanla ligin dibinde yer alan Malatya ekibini konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz.

Galatasaray'ın 11'i:

Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Pulgar, Kerem, Babel, Halil.

Yeni Malatyaspor'un 11'i:

Abdulsamed, Philip, Campi, Buğra, Mustafa, Kenan, Azubuike, Tetteh, Donsah, Karim, Dicko
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olunuyor.
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray ve Yeni Malatyaspor 3 puan için sahaya çıkıyor.
BMnin 51. maddesine dayanıyoruz

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

'Çocuklara vatansever bir hediye'

'Çocuklara vatansever bir hediye'

​Ukraynalılar Bayraktar TB2'nin peluş oyuncağını üretti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.