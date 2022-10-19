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Galatasaray'dan VAR atağı: TFF ziyaret edildi

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yayınladığı "Utanç vesikası" başlıklı yazının ardından dün akşam saatlerinde TFF'ye ziyarette bulunarak, bir dizi uyarılarda bulunduğu ve bu sezon oynan bazı maçlardaki hakem kararlarının görüntülü şekilde sunularak MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın istifasının istendiği öğrenildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yönetiminden TFF çıkartması: MHK yöneticisinin istifası istendi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur

Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken, hakem tartışmalarına VAR tartışmaları da eklendi. Gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi dün akşam TFF'ye ziyarette bulundu.

Dursun Özbek ve Erden Timur'dan TFF'ye ziyaret

Kayserispor maçından sonra kulüp resmi sitesinde paylaşılan 'Utanç vesikası' başlıklı yazıda, "Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır" denilmişti.

Dün akşam ise Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, TFF'ye giderek Başkan Mehmet Büyükekşi ile toplantı yaptı.

Yapılan görüşmede hakemler hakkında sert ifadeler kullanan sarı-kırmızılı yönetimin, asıl hedefinin ise atamaların ve algoritmanın başındaki kişi olan Murat Ilgaz vardı. Burada Ilgaz'ın yakın olduğu kulüplerle ve kasıtlı atamalar yaptığıyla ilgili iddialar gündeme getirildi ve Ilgaz'ın istifası istendi.

Sezon başından bu yana Galatasaray'ın aleyhine karar verilen veya VAR'a gidilmeyen 9 pozisyonla ilgili görüntüler ve aynı pozisyonlarda aynı hakemlerin farklı kararlar vermesi ya da VAR'ın devreye girerek kararları düzeltmesi gibi detaylar masaya yatırıldı.

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