Galatasaray yönetimine büyük tepki: Torrent'in tercümanı kriz çıkardı

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde yer alan Marc Gonzalo sarı kırmızılı camia içerisinde kriz çıkardı. Krizin nedeni Gonzalo'nun Beşiktaşlı olması, Fenerbahçe reklamında oynaması ve Galatasaray için yapmış olduğu 'malum takım' paylaşımı.
Ortaya çıkan bilgilerden sonra Galatasaraylı taraftarlar başkan Burak Elmas ve yönetimine yapılan tercihten dolayı tepki gösterdi.
- Öte yandan Marc Gonzalo ile ilgili oluşan gündem sonrasında Galatasaray yönetimi Gonzalo'yu teknik ekipten aldı. İdareciler, Gonzalo'nun geçiş sürecinde Torrent'e yardımcı olması adına teknik ekipte yer aldığını ifade etti.