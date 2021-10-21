Galatasaray zirveyi korumak istiyor

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu’ndaki 3. maçında bugün deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya’nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio’ya 2-0 yenildi ve grubun son sırasında kaldı. Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Marsilya’yı ağırlayacak.

SPOR Galatasaray'da Gustavo Assunçao ile yollar ayrılıyor

İki eksik var

Galatasaray’da 2 futbolcu bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey bugünkü karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey’in, Süper Lig’de pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve kaleci Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova’ya karşı görev yapamayacak.

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HAKEM: Harald Lechner (Avusturya)

Harald Lechner (Avusturya) SAAT: 22.00 / YAYIN: Exxen

22.00 / Exxen LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinsky, Maradishvili, Kulikov, Babkin, Zhemaletdinov, Anjorin, Smolov

Guilherme, Zhivoglyadov, Barinov, Pablo, Rybchinsky, Maradishvili, Kulikov, Babkin, Zhemaletdinov, Anjorin, Smolov TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

Markus Gisdol GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Babel, Diagne

Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Babel, Diagne TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim