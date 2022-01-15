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Galatasaray'a Chelsea'den orta saha

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in, Chelsea'nin İngiliz oyuncusu Ross Barkley'i transfer etmek istediği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Galatasaraya Chelseaden orta saha
Barkley'in kulübüyle sözleşmesi 2023'ün haziran ayında sona eriyor.

Manchester City'de Guardiola ile birlikte çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkaran Domenet Torrent, transfer listesinin ilk sırasına Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Ross Barkley'i koydu.

Daha önce Aston Villa'ya kiralanan, bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'in kiralanması için düğmeye basıldı.

Fanatik'te yer alan haberde; ilk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

17 milyon euroya transfer olmuştu

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 33 kez giyen Ross Barkley, futbola Everton altyapısında başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi olurken, 2018'de 17 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.

Torrent bizzat görüşecek

Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Ross Barkley, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkati çekiyor.

Torrent'in, son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla bizzat görüşeceği de gelen haberler arasında.

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