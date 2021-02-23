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Galatasaray'a Feghouli'den müjdeli haber

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Feghouli, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Sofiane Feghouli bu sezon 17 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Sofiane Feghouli bu sezon 17 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Feghouli takımla çalıştı

Galatasaray'da sakatlığı atlatan Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ise fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

  • Sarı-kırmızılı takım, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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