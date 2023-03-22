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Spor

Galatasaray'a Mertens müjdesi: Çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Ligin 27’nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Mertens çalışmalara başladı.

22:15 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dris Mertens uzun süredir takımdan ayrı kaldı

Dris Mertens uzun süredir takımdan ayrı kaldı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Mertens döndü

Dries Mertens ise tedavisinin ardından sahaya dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı. Galatasaray, Mertens'in olmadığı dönemde hücum anlamında sıkıntılar yaşamıştı.

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildi. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray, yarın saat 17.30da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



#Mertens
#Galatasaray
#Süper Lig
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