Levent Sürme kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı?

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Spor

Milli Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı. Ümit Milli Takımı'nın başına Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı.

19:43 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Levent Sürme Ümit Milli Takım'ın başına geçti

Levent Sürme Ümit Milli Takım'ın başına geçti

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeleri açıkladı.


U21 teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ise U19 Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev alacak.


Uğur İnceman da U17 Milli Takım teknik direktörü olarak göreve getirildi.


U21 teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, 2021 yılından beri TFF bünyesinde görev alıyordu.


39 yaşındaki teknik adam daha önce Almanya'da RB Leipzig ve Augsburg takımlarında görev almıştı.


İşte TFF'nin açıklaması

"Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.


Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.


Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.


Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.


Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana Federasyonumuzda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.


Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerimizin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:


U21 / TÜRKİYE - KOSOVA (ÖZEL MAÇ) / 27 MART 2023 / ALANYA


Teknik Direktör: Levent Sürme


Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan


U19 / UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / İNGİLTERE


Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan


Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam


U18 / HAZIRLIK KAMPI / 19-29 MART 2023 / ANTALYA


Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar


Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu


U17 / UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / ANTALYA


Teknik Direktör: Uğur İnceman


Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz

Federasyonumuz bünyesine katılan tüm antrenörleri tebrik eder, tüm teknik adamlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."


Levent Sürme kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda çalıştı?

Levent Sürme 30 Mart 1983'te Türkiye'de doğdu. Sürme ailesi, Levent henüz 6 yaşındayken Almanya'ya taşındı.

Levent Sürme 19 yaşında bu kez antrenör olarak Augsburg'da görev almaya başladı. 15 yıl emek vereceği kulüpte göreve başlayan genç çalıştırıcı, U-8’den A Takım’a kadar bütün kategorilerde 'Şef Antrenör' olarak görev yaptı.

Chelsea ile kulüpler bazında dünyanın en prestijli kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel ile Augsburg altyapısında 3 yıl beraber çalıştı.

Her antrenörden bambaşka şeyler öğrenen Türk hoca, aralıksız 18 yıldır bu işi yapıyor ve son 8 yıldır da UEFA A lisansına sahip durumda bulunuyor.

#TFF
#Sabri Sarıoğlu
#Levent Sürme
1 saat önce
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