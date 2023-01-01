Morutan yuvadan uçuyor

Galatasaray'ın sezon basında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, bonservisiyle kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

SPOR Morutan İtalya'da zirvede

Satın alma opsiyonunu kullanacaklar

İtalyan ekibi, çıktığı 17 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Rumen oyuncunun menajeri de sarı-kırmızılı takımın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirim yapmayı kabul ederse devre arasında bu transferin bitebileceğini duyurdu. Galatasaray, Morutan için 4.1 milyon Euro bonservis ödemişti.

Morutan yalnızlığı... pic.twitter.com/y3LvcWEsCz — SPOR (@yenisafakspor) August 5, 2022

Rumen futbolcu sezon başında Pisa'ya 150 bin euro kiralama bedeliyle gönderilmişti. Pisa'nın 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, İtalyan ekibi Serie A’ya çıkması halinde bu opsiyon zorunlu hale gelecek.

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Diğer taraftan, Morutan Pisa'da en az 25 maçta 45 dakika süre alırsa da zorunlu satın alma şartı devreye girecek. (Bu sezon şu ana kadar 18 maçta 1108 dakika süre aldı)

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