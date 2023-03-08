|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray'a Muslera müjdesi: Takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera için sarı-kırmızılılardan müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncunun takımla idmanlara başladığı açıklandı.

18:44 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö’nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.

Muslera müjdesi

Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."




#Muslera
#Galatasaray
#Sakatlık
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray'a Muslera müjdesi: Takımla çalışmalara başladı
Canan Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı
Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim
Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası ilk idman gerçekleştirildi
BM yetkililerinden konteyner kente övgü: Bu kadar kısa sürede harika iş
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.