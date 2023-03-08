Galatasaray'a Muslera müjdesi: Takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.