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Galatasaray'a Portekizli hakem

Galatasaray'a Portekizli hakem

12:5511/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
IHA
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Portekizli hakem Joao Pinheiro
Portekizli hakem Joao Pinheiro

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray’ın deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.


Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno İsa ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Joao Gonçalve olacak.


Maçta VAR koltuğunda Tiago Martins oturacak. AVAR’da ise Juan Martnez Munuera yer alacak.








#UEFA
#Avrupa Ligi
#Joao Pinheiro
#Galatasaray
#AZ Alkmaar

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