UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno İsa ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Joao Gonçalve olacak.