Arda Turan'a yıldızlarla jübile

Arda Turan için görkemli bir veda gecesi planlanıyor.
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Arda için adına yakışır bir jübile maçı düzenleyecek.
Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen Arda Turan'ın birlikte oynadığı dünyaca ünlü yıldızlar, bu maçta boy gösterecek.
Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Koke, Griezmann gibi isimlerin Arda Turan'ın jübile maçına davet edilmesi bekleniyor.
Teşekkürler Arda Turan pic.twitter.com/Z7MAkuhc4I
Teşekkürler Arda Turan pic.twitter.com/Z7MAkuhc4I— SPOR (@yenisafakspor) September 12, 2022