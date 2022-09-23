Spor Arda Turana yıldızlarla jübile
FUTBOL FUTBOL

Arda Turan'a yıldızlarla jübile

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklayan Arda Turan için jübile maçı düzenleme kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Arda Turana jübile yapılacak mı?
Galatasaray ile Türkiye'de 3 kez kupa sevinci yaşayan Arda, Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya kariyerinde tam 11 kupa kaldırdı.

Arda Turan için görkemli bir veda gecesi planlanıyor.

Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen ve uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kaptanlığını yapan Arda için adına yakışır bir jübile maçı düzenleyecek.

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giyen Arda Turan'ın birlikte oynadığı dünyaca ünlü yıldızlar, bu maçta boy gösterecek.

Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Koke, Griezmann gibi isimlerin Arda Turan'ın jübile maçına davet edilmesi bekleniyor.

Arda Turan futbolu bıraktı: Kariyerine 13 kupa sığdırdı
SPOR
Arda Turan futbolu bıraktı: Kariyerine 13 kupa sığdırdı
Söz konusu değil

'Söz konusu değil'

​Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz iddialarını yalanladı.
İmzayı atacak

'İmzayı atacak'

Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael ve Ersin Destanoğlu açıklaması.
Dört yeni isim

Dört yeni isim

​A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı.
Hapis ve men

Hapis ve men

​Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın cezası belli oldu.
Gol makinesine dönüştü

Gol makinesine dönüştü
Kadro mühendisi

Kadro mühendisi

​Okan Buruk farklı birçok alternatif oluşturmak için çalışıyor.
'Hemen çağırdık'

'Hemen çağırdık'

Stefan Kuntz kadroya davet ettiği yeni ismi açıkladı.
Portekiz'den <br>Jesus iddiası

Portekiz'den
Jesus iddiası

Jorge Jesus, Brezilya'ya mı dönecek?
Beraberlikle 'B' ligine çıktık

Beraberlikle 'B' ligine çıktık

​Kaosa dönüşen Uluslar Ligi maçını İsmail Yüksek kurtardı.
Stefan Kuntz'a<br>çakmak atıldı

Stefan Kuntz'a
çakmak atıldı

​Alman teknik adama Lüksemburg maçında tepki gösterildi.
Başakşehir'de hatalar zinciri

Başakşehir'de hatalar zinciri

Ay-Yıldızlılar Lüksemburg maçında kalesinde 3 gol gördü.
Batshuayi yıldızlaştı

Batshuayi yıldızlaştı

Fenerbahçeli futbolcu, Galler maçında dikkat çekti.
'İltifatlarda bulundu'

'İltifatlarda bulundu'

Redmond, Guardiola ile yaşadığı diyaloğu aktardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.