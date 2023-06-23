Galatasaray'da Arjantin rüzgarı: Yönetimin hayali gerçekleşebilir mi?

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefiyle önemli temaslarda bulunmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar Mauro Icardi'nin transferi için çalışmalarda bulunurken gündemdeki diğer isimler de heyecan verici.

Galatasaray yönetimi, Icardi ile birlikte Leandro Paredes için de PSG'nin kapısını çaldı. Sezonu Juventus'ta kiralık tamamlayan oyuncu için sarı kırmızılılar ilgi yazısını PSG'ye gönderirken oyuncunun menajeriyle de transfere ilişkin görüşme yaptı. Galatasaray'da Icardi ve Paredes konusunda bunlar yaşanırken gündeme sürpriz bir isim daha girdi.

Geçtiğimiz sezonu Roma'da geçiren Dybala'nın Galatasaray tarafından istendiği iddia edildi. İlk aşamada imkansız gibi görülen bu transferle ilgili çarpıcı bir detay var. Arjantinli yıldızın Roma ile imzaladığı sözleşmeden oyuncunun yurt dışından bir takıma transfer olması halinde 12 milyon Euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunuyor. Devre arasında Zanniolo'yu 15 milyon Euro'ya kadrosuna katan Galatasaray'ın Dybala'nın Türkiye'de oynamaya ikna olması halinde bu rakamı ödeyebileceği belirtiliyor.







