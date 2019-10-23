UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'da Belhanda gerginliği: Ailesi stadyumu terk etmeye çalıştı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi IHA
Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Fotoğraf: IHA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray’da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü.

Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

Öte yandan Younes Belhanda'nın ailesi Faslı futbolcuya gösterilen tepkilerin ardından stadyumu terk etmeye çalıştı. Sarı kırmızılı yöneticiler, bu duruma engel oldu.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
İHA

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
İHA

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
Galatasaraylı futbolcu Belhanda, sahadan çıkarken sarı kırmızılı taraftarlarla gerginlik yaşadı.
İHA

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