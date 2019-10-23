Galatasaray'da Belhanda gerginliği: Ailesi stadyumu terk etmeye çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray’da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü.

Mücadeleye 11’de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı. Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ömer Bayram’a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.

Öte yandan Younes Belhanda'nın ailesi Faslı futbolcuya gösterilen tepkilerin ardından stadyumu terk etmeye çalıştı. Sarı kırmızılı yöneticiler, bu duruma engel oldu.