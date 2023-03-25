Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek ibra edildi

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.