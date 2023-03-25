Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek ibra edildi

Galatasaray'da Dursun Özbek, görevi Burak Elmas'dan devralmıştı.
Galatasaray Kulübü'nün, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.
Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönemi Burak Elmas başkanlığındaki 90. Yönetim Kurulu ile Dursun Aydın Özbek başkanlığındaki 91. Yönetim Kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.