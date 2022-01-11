Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcısı belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirildi.
Sarı kırmızılılarda Torrent'in yardımcıları da belli olmaya başladı. Yönetim, İspanyol teknik adamın ekibine eski futbolcusu Albert Riera'yı dahil etti.
Riera'nın İstanbul'a davet edildiği öğrenilirken kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
- Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bir de Türk yardımcı olacağı ve bu ismin de kısa sürede açıklanacağı aktarıldı.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i getirmek istiyor pic.twitter.com/QVhYoR31iz
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in yerine Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent'i getirmek istiyor pic.twitter.com/QVhYoR31iz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2022