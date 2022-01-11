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Galatasaray'da Domenec Torrent'in yardımcısı belli oldu

Galatasaray'da yönetim anlaşmaya vardığı Domenec Torrent'in teknik ekibine ilk takviyeyi yaptı. Sarı kırmızılılar eski İspanyol futbolcusu Albert Riera ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Domenec Torrentin yardımcısı belli oldu
Pep Guardiola - Domenec Torrent

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirildi.

Sarı kırmızılılarda Torrent'in yardımcıları da belli olmaya başladı. Yönetim, İspanyol teknik adamın ekibine eski futbolcusu Albert Riera'yı dahil etti.

Riera'nın İstanbul'a davet edildiği öğrenilirken kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

  • Galatasaray'da Domenec Torrent'in ekibinde bir de Türk yardımcı olacağı ve bu ismin de kısa sürede açıklanacağı aktarıldı.
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